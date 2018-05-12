ليبرمان يطالب السعودية ” بالخروج من الجحر ” واشهار علاقتها مع اسرائيل

دعت إسرائيل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى إلى المساعدة في مواجهة “عدوهم المشترك”، إيران، وذلك مع دخول التوترات في الشرق الأوسط إلى مواجهة مباشرة.

وبعد أن تبادلت القوات السورية إطلاق النار مع جيش الاحتلال المنتشر في مرتفعات الجولان المحتلة يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت”البنية التحتية الإيرانية بالكامل تقريبا” في سوريا، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وحذر من أن الإيرانيين ينشطون بالقرب منهم ودعا الدول الخليجية للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب وتبني موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشدد ضد إيران.

وقال ليبرمان بحسب ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: من الذي أيد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟ إسرائيل والسعودية ودول الخليج.

وأضاف: لذا أعتقد أن الوقت قد حان لتلك الدول المعتدلة أن ” تخرج من الجحر” وتبدأ في التحدث علانية. ومثلما يوجد محور الشر، فقد حان الوقت لأن يكون في الشرق الأوسط أيضًا محورًا للدول المعتدلة.