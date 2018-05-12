لندن تستقبل اردوغان بالمظاهرات الاحتجاجية الرافضة لدكتاتورية حزبه وسياساته الاستبدادية

حثت جماعات حقوق الإنسان امس الجمعة، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يصل إلى بريطانيا يوم غدٍ الأحد، بسبب مناخ الخوف السائد في بلاده، فيما أعلنوا تنظيم مظاهرات تنديدا بدكتاتورية نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقالت كيت آلين مديرة مكتب العفو الدولية في بريطانيا “هذه الزيارة فرصة لتيريزا ماي لتظهر للرئيس التركي أن حقوق الإنسان ووجود مجتمع مدني مزدهر في تركيا يمثلان أولوية لبريطانيا”.

وأضافت آلين “تحت عباءة حالة الطوارئ، بدأت السلطات التركية عمدا تفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وخلق مناخ خانق من الخوف”.

وقالت منظمة حرية التعبير “إنجلش بن” إنها تعتزم تنظيم مظاهرة تنادي “بحرية الإعلام التركي” في لندن يوم الثلاثاء المقبل، بينما كتبت جماعة أخرى معنية بحرية الإعلام تسمى “جمعية المحررين” خطابا مفتوحا إلى ماي تحثها فيه على إثارة “المخاوف الحقيقية للغاية التي تواترت بشأن حالة حرية الصحافة في تركيا”.

وكانت منظمة فريدم هاوس الأميركية قد خفضت تصنيف تركيا من بلد “حر جزئيا” إلى “غير حر” في تقريرها للعام 2018، في أدنى مستوى للحريات بأي بلد، خلال العقد المنصرم، وفقا للمقياس الذي تطبقه المنظمة.

وقالت المنظمة إن “وضع تركيا تراجع من حرة جزئيا إلى غير حرة، بسبب الاستفتاء الدستوري المعيب بشدة الذي ركز السلطة في الرئاسة، والمحاكمات التعسفية لنشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن تتصورهم الدولة أعداء لها وعمليات التطهير المستمرة بحق موظفين بالدولة”.

وأكدت أن الحريات في تركيا تشهد تراجعا حادا منذ عام 2014 لكن القياسات المأخوذة عقب محاولة الانقلاب في عام 2016 أظهرت تراجعا شديدا على نحو خاص.

وأوضحت أنه “باستخدام سلطات طوارئ وقوانين لمكافحة الإرهاب مصاغة بشكل غامض أوقفت السلطات عن العمل أو أقالت أكثر من 110 آلاف شخص بالقطاع العام وألقت القبض على أكثر من 60 ألفا آخرين بحلول نهاية العام”.