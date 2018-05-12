كركدن البحرين يتبرأ من عروبته واسلامه ويصطف بوقاحة لجانب اسرائيل

علق وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا (عربي درزي خائن) على تغريدة وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، التي أعلن من خلالها تأييده الضربات الاسرائيلية على سوريا، ودافع عنها بشدة.

وقال قرا في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، إن تغريدة الوزير البحريني هي “دعم تاريخي لإسرائيل”.

وتابع: “هي دعم لنا ضد الاعتداء الإيراني، وتعكس وجود تحالف جديد في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل جزء مهم من هذ التحالف”.

وكان خالد بن أحمد، قال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”.