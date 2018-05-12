شركة المانية تضع لفظ الجلالة على اغطية قوارير الخمور

قدمت شركة الكحوليات الألمانية اعتذارا عن استخدامها العلم السعودي على أغطية زجاجات منتجاتها، ضمن حملتها التسويقية لبطولة كأس العالم.

وكانت الشركة استخدمت أعلام الدول المشاركة في مونديال روسيا 2018، بمن فيها السعودية، ضمن هذه الحملة التسويقية، لكن استخدام علم المملكة أثار ضجة كبيرة بسبب استخدام شهادة التوحيد الموجودة على العلم السعودي ضمن أغراض تسويقية للشركة، فضلا عن أن أنها شركة منتجات كحولية، واعتبر الغاضبون أن المسألة تتجاوز حرية التعبير.

ووفقا لصحيفة “عاجل” السعودية، قالت الشركة في بيان، إنها بناء على نصيحة السلطات المختصة، قررت الشركة وقف استخدام أغطية لمنتجاتها تحمل العلم السعودي، موضحة أن الزجاجات التي كانت تحمل العلم السعودي والبالغ عددها 171 زجاجة، لا زالت في السوق وخارجها عن إرادتها. ونوهت بأنها ستنظر فيما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وقالت الشركة في بيان اعتذارها، “إذا أخطأنا دون قصد، فنحن نعتذر. لم نكن نعرف أن الكتابة لها علاقة بالعقيدة”.

وكانت السفارة السعودية في برلين، أصدرت بيانًا بعد وضع الشركة علم المملكة على منتجاتها كحولية، وطالبتها بإيقاف المنتجات وسحبه من الأسواق.

وقالت السفارة السعودية في برلين، إنها تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن نشر شركة ألمانية في مدينة مانهايم، صورة لعلم المملكة العربية السعودية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مبدية رفضها واستنكارها العمل الذي قامت به الشركة تجاه علم المملكة العربية السعودية الذي يحتوي على كلمة التوحيد؛ الأمر الذي يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة، واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وتابعت أنها على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق، وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة.

خربوها الألمان!!

مالقيتوا إلا علم المملكة راية التوحيد وعقيدة المسلمين توضع على منتجات كحولية.. السفارة السعودية في برلين تصدر بياناً يستنكر ذلك وتطالب بإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق… pic.twitter.com/fxdLd5tJ4b — د. نايف الشرعان (@naifalsharaan) May 11, 2018