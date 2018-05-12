 حملة امنية شاملة لتنظيف البلاد من آفة المخدرات والمتورطين بترويجها

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قضايا ترويج وحيازة وتهريب المواد المخدرة ضبطت خلالها عددا من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، بحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم السبت.

وقال البيان، إن العاملين في الإدارة داهموا منزلا مهجورا في الرمثا بعد ان وردت معلومات تفيد بقيام أشخاص مشبوهين باستخدامه لتصنيع وتخزين الحشيش الصناعي (الجوكر) وضبط داخله بعد تفتيشه على 110 كغم من تلك المادة القاتلة اضافة إلى كميات من المواد الكيميائية السامة المستخدمة في إنتاجه فيما زال البحث جاريا عن المتورطين.

كما ألقت كوادر إدارة مكافحة المخدرات القبض على مروجين للمواد المخدرة متلبسين في جنوب العاصمة أثناء قيامهم بنشاط جرمي في الشارع العام وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما جرت مداهمة منزل مروج للمواد المخدرة شرق العاصمة والقي القبض عليه وعثر داخل منزله على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة المختلفة، إضافة الى متابعة مشتبهين اثنين بترويج المواد المخدرة شرق العاصمة وتم القاء القبض عليهما داخل احدى المركبات التي عثر بداخلها بعد تفتيشها على 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .

وفي محافظة اربد تم وبمساندة من قوات الدرك مداهمة احد مروجي المواد المخدرة والمصنف بالخطير والقي القبض عليه وبتفتيش منزله عثر على كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة.

كما القي القبض في محافظة المفرق على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كمية من تلك المواد، والقي القبض كذلك على ثلاثة مشبوهين جنوب العاصمة بعد مطاردة مركبة كانوا يستقلونها وعثر بحوزتهم بعد تفتيشهم والمركبة على كمية من المواد المخدرة .

وأضاف البيان، ان مرتبات الإدارة نفذت كذلك حملات خاصة في منطقة جنوب عمان والبادية الشمالية لضبط عدد من الأشخاص المشبوهين في قضايا ترويح وحيازة المواد المخدرة حيث القي القبض في المداهمة التي نفذت في جنوب العاصمة على 10 أشخاص بعد مداهمة وتفتيش منازلهم وعثر بحوزتهم على كميات من الحبوب المخدرة بالإضافة إلى ثلاثة اسلحة نارية (مسدسات)، كما القي القبض خلال المداهمة التي نفذت في البادية الشمالية بالتعاون مع قوات الدرك على أربعة أشخاص من المشتبه بهم في قضايا المخدرات وضبط بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة اضافة إلى أربعة أسلحة نارية.