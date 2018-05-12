المقاومة الشعبية.. أساليبها، أشكالها، وأبرز محطاتها

إعداد: محمد أبو طربوش

مؤسسة القدس الدولية

المقاومة الشعبية (المقاومة اللاعنيفة) هي أسلوب يستطيع به الناس الذين يرفضون السلبية والخضوع، والذين يرون أن الكفاح ضروري، أن يخوضوا صراعهم بدون عنف، وهذه المقاومة ليست محاولة لتجنب أو تجاهل الصراع، بل هو استجابة لمشكلة كيفية العمل بفعالية في مجال السياسة، لاسيما كيفية استخدام القدرات بفعالية. ومن الركائز الأساسية لنظرية المقاومة الشعبية هي العمل على تقويض شرعية السلطة أو الاحتلال من خلال سحب موافقة وتعاون الشعب.

المقاومة الشعبية من منظور الأمم المتحدة:

إن مبدأ “المقاومة اللاعنيفة” هي رفض استخدام العنف الجسدي لتحقيق تغيير اجتماعي أو سياسي.

أساليب المقاومة الشعبية:

أساليب الاحتجاج والإقناع باستخدام اللاعنف (مثل التظاهرات والمسيرات السلمية وتوزيع النشرات ووضع ألوان معينة …) أساليب اللاتعاون (وتعني رفض التعاون مثل الإضرابات والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمؤسسات الدولة…..) أساليب التدخل اللاعنيف (تعطيل الأعمال الاعتيادية واحتلال المكاتب وإنشاء مؤسسات وحكومة موازية ….)

للاطلاع وتحميل نسخة إلكترونية:

http://alquds-online.org/items/1052