مسؤول استخباري بارز يؤكد لمجلة أمريكية ان شهر ايار الراهن هو الاسود والاسوأ على اسرائيل والمنطقة منذ 1967
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جرينتش+2 02:18
المقاومة الشعبية.. أساليبها، أشكالها، وأبرز محطاتها

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