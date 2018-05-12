القبض على عربي خطط لتنفيذ عمليات سلب مسلح لعدة شركات بعمان

القى الأمن الوقائي القبض على شخص من جنسية عربية خطط لارتكاب عدد من قضايا السلب المسلح بحسب بيان صدر عن مديرية الأمن العام اليوم السبت.

وقال البيان ان العاملين في الأمن الوقائي تابعوا منذ أيام معلومات وردت اليهم حول “نية شخص من جنسية عربية الإعداد والتخطيط لارتكاب قضايا سلب مسلح على عدد من الشركات في العاصمة، حيث بوشر بمراقبته وجمع المعلومات حوله للقبض عليه”.

وأضاف البيان ان “ما تم جمعه من معلومات أكد نية ذلك الشخص وتخطيطه لارتكاب عدد من قضايا السلب المسلح وقام بتجهيز معدات (اقنعه وقفازات) لاستخدامها في تلك الجرائم واخفائها في احد المحال التجارية في محافظة عجلون”، مشيرا الى ان فريقا خاصا من الأمن الوقائي تمكن من القاء القبض على المشتبه به وبتفتيش المحل التجاري عثر داخله على أقنعة سوداء وقفازات، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط والتحضير لارتكاب عدد من قضايا السلب.