الجيش الإسرائيلي يعتزم قتل الشبان الذين يطلقون الطائرات الورقية

قالت مصادر عسكرية رفيعة في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إن الجيش يعتزم تغيير أوامر إطلاق النار على مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

ووفقا لموقع “واللا” العبري، فإن الأوامر العملياتية الجديدة للقوات في الميدان تهدف إلى استهداف مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة من خلال إطلاق النار المباشرة عليهم.

وأضافت المصادر، أن الأوامر الجديدة جاءت في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون الإسرائيليون في غلاف غزة، والتي تقدر بملايين الشواقل، بسبب الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الفلسطينيين لحرق الحقول الزراعية، والأليات الهندسية المنتشرة على السياج الفاصل، من أجل بناء الحاجز لمكافحة الأنفاق مع قطاع غزة.