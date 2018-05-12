اخيراً تم تطهير مخيم اليرموك بعد اجلاء 8 آلاف ارهابي وعائلاتهم عنه

تم اجلاء الاف المسلحين وعائلاتهم اليوم السبت عن منطقة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف العاصمة السورية دمشق.

فقد غادر أكثر من 8 آلاف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم هذا المخيم، وذلك عملية إجلاء المسلحين من المخيم التي أشرف عليها عسكريون روس من مركز تنسيق التهدئة وتحقيق المصالحة، والتي استغرقت ثمانية أيام.

وقد توفرت لـوكالة “سبوتنيك” الروسية معلومات تفيد بأن مخيم اليرموك غادره أكثر من ثمانية آلاف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم.

وقد تم جلاء المسلحين عن مناطق أخرى في ريف دمشق مثل الغوطة الشرقية بنفس الطريقة.