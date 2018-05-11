استشهاد فلسطيني وإصابة 448 آخرين برصاص الاحتلال في "جمعة الإعداد والنذير" بقطاع غزة اليوم
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جرينتش+2 01:41
استشهاد فلسطيني وإصابة 448 آخرين برصاص الاحتلال في “جمعة الإعداد والنذير” بقطاع غزة اليوم

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