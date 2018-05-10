الأسد يؤكد تمسكه بالرئاسة ما دام الشعب يريده ويوضح انه لا يكترث باقوال ترامب وتوصيفاته لان لغته تمثل اخلاقه
أهم العناوين
جرينتش+2 11:20
يا فرحة ما تمت .. ازالة اغنية فضل شاكر من مقدمة مسلسل “لدينا اقوال اخرى”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني