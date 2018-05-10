لاسباب مالية .. إغلاق فضائية اليرموك وقرب احتجاب جريدة السبيل الاخوانيتين

علمت وكالة “قدس برس” أن قناة “اليرموك” الأردنية، تعاني من تعثر مالي، سيؤدي إلى إغلاقها عقب نهاية عيد الفطر المقبل.

وقال مصدر مطلع من داخل القناة، أن المدير الإداري والمالي معاذ الخوالدة، اجتمع بالموظفين قبل يومين، وأبلغهم أن القناة لن تكون قادرة على الإيفاء بالالتزامات المادية خلال الأشهر المقبلة، ولذلك فإن الإدارة قررت إغلاقها خلال شهرين كحد أقصى.

وأضاف المصدر، الذي طلب من “قدس برس” عدم ذكر اسمه، أن جماعة “الإخوان المسلمين” الممول الرئيس للقناة، أبلغت إدارة القناة مطلع الأسبوع الحالي، أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في التمويل.

يشار إلى أن قناة “اليرموك” الأردنية، انطلقت عام 2012 في أعقاب الانفتاح السياسي الذي شهده الأردن، لكن السلطات الأردنية قامت عام 2015 بإغلاق استوديوهات البث المباشر التابعة، بذريعة عدم وجود ترخيص.

وكانت الانباء قد تواترت مؤخراً عن تفاقم الازمة المالية لصحيفة السبيل الاخوانية، والتفكير جدياً لدى الاخوان في توقيفها عن الصدور تلافياً للمزيد من الخسائر التي تتكبدها الصحيفة منذ مدة، شأن معظم الصحف الورقية في البلاد .