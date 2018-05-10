كتلة حماس تفوز على كتلة فتح في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

فازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس للسنة الرابعة على التوالي بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة بعد أن حصدت 24 مقعداً.

في حين حصلت منافستها كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح على 23 مقعدا، و4 مقاعد للقطب الطلابي التقدمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وشارك في الاقتراع 8200 طالب من أصل 11265 طالب يحق لهم التصويت، حيث بلغت نسبة التصويت 74,60%، صوتوا للكتل المتنافسة على 51 مقعداً هي قوام مؤتمر مجلس الطلبة.

من جهته، قال رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة إن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي وهادئ، وعكست مدى المسؤولية التي يتمتع بها الطلبة ومدى حرصهم على جامعتهم.

وبين أن انتخابات مجلس الطلبة السنوية أصبحت إرثاً يميز الجامعة وممارسة ديمقراطية حضارية ترسخ قيم ورؤية الجامعة، مؤكداً أن الجُهود المبذولة من قبل الجامعة لا تَكتمل بدون جهود الطلبة، ليساهم الطرفان في التأثير الفاعل والإيجابي في المجتمع.

وكانت الكتلة الإسلامية قد حصلت العام الماضي على 25 مقعداً، في حين حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 22 مقعداً، ونال القطب الطلابي 4 مقاعد.

يذكر أن 4 كتل طلابية تنافست في انتخابات جامعة بيرزيت لهذا العام للفوز بمقاعد مجلس الطلبة الـ 51 وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات (فتح)، وكتلة الوفاء الإسلامية (حماس)، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (الجبهة الشعبية)، وقائمة الوحدة الطلابية (الجبهة الديمقراطية).

من جهتها علقت حركة حماس على فوز كتلتها بالقول: “إن ثقة طلبة جامعة بيرزيت في كتلة الوفاء الإسلامية للسنة الرابعة على التوالي يدلل على خيار الشارع الفلسطيني في الالتفاف على من يتبنى خيار المقاومة”.