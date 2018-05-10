 قواتنا المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس الأربعاء.

وجاء ذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون اجتياز الساتر السوري، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وتنفيذ عملية البحث والتفتيش، مما أدى إلى فرارهم باتجاه العمق السوري.

وقال المصدر انه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط أكياس عدد 2 تحوي مواد مخدرة تشمل 81900 حبة ترامدول، و55000 حبة كبتاجون، و102 كف حشيش، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.