 القوة البحرية الاردنية تنقذ غريقاً سعودياً سقط في ميناء الاسمدة بالعقبة

تمكن فريق من القوة البحرية والزوارق الملكية، مساء أمس الاربعاء، من انقاذ غريق من الجنسية السعودية سقط من احدى السفن التجارية.

وكان مركز العمليات في القوة البحرية قد تلقى نداء استغاثة من احدى السفن التجارية لإنقاذ الغريق الذي تم فقدانه بالقرب من ميناء الاسمدة.

وقام فريق من الغطاسين المحترفين والزوارق المقاتلة بالبحث عن الغريق بواسطة زوارق الإسعاف والإنقاذ مع طاقم طبي متخصص.

واستمر البحث عنه مدة لا تقل عن ثلاث ساعات حيث تم انتشال وانقاذ الغريق واجراء الإسعافات الاولية له في القوة البحرية والزوارق الملكية وتم نقله بعد ذلك الى مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني.

واشرف على عملية الإنقاذ والبحث عن الغريق مساعد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية وعدد من الضباط والافراد.