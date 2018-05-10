 القبض على لصين، الاول سلب سائق مركبة والآخر سرق احد المنازل

ألقى البحث الجنائي القبض على مشبوه سلب مركبة عمومية من سائقها بعد مطاردة قاوم خلالها رجال الأمن العام.

وقال بيان صحفي صدر عن الأمن العام صباح اليوم ان بلاغا ورد امس لمركز القيادة والسيطرة 911 من قبل سائق مركبة عمومية “تكسي” بتعرضه لسلب مركبته من قبل شخص مجهول صعد معه وقام بعد ان هدده بواسطة أداة حادة بسلب المركبة.

وأضاف انه جرى التعميم على المركبة ومواصفات الشخص بداخلها وتولى فريق خاص من بحث جنائي العاصمة التحقيق في الحادثة.

وأوضح البيان ان إحدى دوريات البحث الجنائي شاهدت المركبة المعمم عليها في إحدى مناطق شمال عمان وتم ملاحقتها واعتراضها وعند محاولة القبض على المشتبه به ابدى مقاومة شديدة لطاقم الدورية إلا انه تمت السيطرة عليه وجرى ضبط المركبة المسلوبة وتبين أن المقبوض عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية ومسجل بحقة 62 اسبقية جرمية في قضايا السرقات وحمل السلاح ومقاومة الموظفين وبوشر التحقيق.

وفي سياق متصل تمكنت مرتبات قسم بحث جنائي جنوب عمان بعد التحقيق في سرقة 40 ألف دينار ومصاغ ذهبية من احد المنازل من تحديد هوية مرتكب السرقة والقاء القبض عليه وبحوزته جزء من المبلغ المسروق وما زال التحقيق جاريا.