الحكم ببراءة شيرين عبد الوهاب من تهمة السخرية من ماء النيل

قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، من تهمة «السخرية» من مياه نهر النيل، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحافية، إن «محكمة جنح مستأنف المقطم، (شرق القاهرة) قضت بقبول الاستئناف على حكم حبس المطربة شيرين عبد الوهاب، 6 أشهر بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل».

واستند دفاع شيرين في طلب البراءة إلى «حسن النية»، والتأكيد على «انتفاء أركان الجريمة».

وفي شباط الماضي، قضت محكمة جنح المقطم بحبس المطربة المصرية، 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه (285 دولارًا) لوقف تنفيذ الحكم»، قبل حكم البراءة اليوم.

وتعود الأزمة إلى كانون أول الماضي، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة ترد فيه على أحد حضور حفل غنائي، طلب منها تقديم أغنيتها الشهيرة عن مصر «ما شربتش (ألم تشرب؟) من نيلها»، فردت ساخرة: «تجيب لك (تصيبك) بلهارسيا»، في إشارة إلى تلوث المياه، ونصحته بشرب مياه معدنية.

وحينها أوقفت نقابة المهن الموسيقية بمصر المطربة عن العمل داخل البلاد، لمدة شهرين قبل أن تعتذر شيرين عن الواقعة وسط هجوم حاد تعرضت له.

وقالت شيرين إنها «دعابة لم تكن في محلها؛ فالخطأ خطأ والصواب صواب»، وفق بيان لها آنذاك.

وشيرين، (38 عاما) إحدى أشهر المطربات العرب، بدأت مشوارها الفني في 2002، كما سبق لها خوض تجربة التمثيل في فيلم «ميدو مشاكل» 2003، ومسلسل «طريقي» 2015.