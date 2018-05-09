 وا أسفاه .. مسؤولون مصريون يشاركون سفارة إسرائيل في القاهرة احتفالها بنكبة فلسطين

أعلنت السفارة الإسرائيلية في مصر تنظيم احتفاليتها بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على قيام ما يسمى بدولة إسرائيل، وهي الذكرى المعروفة بـ«النكبة» لدى العرب والفلسطينيين.

ونشرت صفحة «إسرائيل في مصر»، التابعة للخارجية الإسرائيلية، على «فيسبوك»، صورا لمنصة الاحتفال، وقد وضع عليها العلمان المصري والإسرائيلي، فيما أظهرت صورة أخرى السفير الإسرائيلي في مصر «دافيد غوبرين» خلال كلمته.

وقالت الصفحة إن الاحتفالية أجريت “بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة (إسرائيل) في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة”.

وحضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية (لم تذكر أسماء أي منهم).

وقال السفير «غوبرين»، في الحفل، إن «الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم اجمع حتى يومنا هذا».

وقال السفير الإسرائيلي: «نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل: حيث لا تعتبرها عدوا بل شريكاً في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي».

ولفت «غوبرين» إلى أن اتفاقية الغاز (الموقعة بين القطاعين الخاصين في مصر وإسرائيل في شباط الماضي) تخدم مصالح الطرفين وتشكل دليلا على هذه الثمار.

وختم حديثه بالقول: «يبقى الأمل أن تفتح الاتفاقية الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى».