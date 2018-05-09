نتنياهو يصل موسكو في زيارة خاطفة لبحث الوضع المتوتر في سوريا

وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الى موسكو في زيارة رسمية خاطفة لروسيا يلتقي خلال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم يعود بعد ظهر اليوم الى اسرائيل.

ويعتبر هذا اللقاء بين بوتين ونتنياهو هو الثامن على التوالي في غضون عامين، وهو يرمي على ما يقول المراقبون الى التنسيق في ما يتعلق بالتحركات الروسية على الساحة السورية.

وصرح نتنياهو قبيل مغادرته المطار في تل ابيب بالقول: “أتوجه الى لقاء هام جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اللقاءات بيننا كانت دائما هامة وسيكون هذا اللقاء هام بصورة خاصة”.

وأضاف نتنياهو: “على ضوء ما يجري في سوريا في هذه الاثناء، ثمة ضرورة بضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي”.