ماكين الموشك على الموت يوصي بألا يحضر ترامب جنازته لانه خسيس

عبر السناتور الجمهوري جون ماكين عن رغبته في أن يحضر نائب الرئيس مايك بنس في جنازته، بدلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. ويصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة.

قال السناتور الجمهوري جون ماكين الذي يصارع سرطان الدماغ إنه لا يريد أن يحضر الرئيس دونالد ترامب جنازته، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

وذكرت “نيويورك تايمز” و”أن بي سي نيوز” نقلاً عن مقربين من ماكين أن سناتور أريزونا البالغ من العمر 81 عاما الذي تربطه علاقات متوترة مع ترامب، أبدى رغبته بأن يمثل نائب الرئيس مايك بنس في البيت الأبيض خلال تشييعه.

ويعبر ماكين كذلك في كتاب جديد وشريط وثائقي عن ندمه لأنه لم يرشح السناتور السابق جوزف ليبرمان نائباً له عندما خاض السباق للرئاسة في 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة بايلين الشعبوية عوضاً عنه، وفق “التايمز”.

ويصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في الأمعاء.

ويذكر أن العلاقة بين ماكين وترامب شهدت توتراً لا سيما خلال الانتخابات التمهيدية في 2016 عندما قال الرئيس إن ماكين الذي ظل أسير حرب في فيتنام لسنوات ليس بطل حرب لأنه أسر.

والصيف الماضي غضب ترامب عندما رفض ماكين تأييد قانون جديد يقضي بإلغاء نظام “أوباماكير” للرعاية الصحية.