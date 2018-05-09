" خسئت " .. هكذا رد خامنئي اليوم على ترامب بعدما اعلن امس انسحاب امريكا من الاتفاق النووي مع ايران
أهم العناوين
جرينتش+2 07:57
عرس صهيوني – خليجي ابتهاجاً بانسحاب امريكا من الاتفاق النووي الايراني

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني