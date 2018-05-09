تحت طائلة المسؤولية .. “الأمن العام” يحذر من نشر وتداول منشورات وبيانات مفبركة

حذرت مديرية الأمن العام في بيان لها، مساء امس الثلاثاء من نشر وتداول منشورات وبيانات ومقاطع فيديو مفبركة، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة كل ما يتم نشره وتداوله.

ونص البيان: “على ضوء قضية الاعتداء التي وقعت على أحد المواطنين قبل عدة أيام فقد تم نشر العديد من الاخبار والمنشورات والبيانات ومقاطع الفيديو المفبركة وقد تعاملت مديرية الامن العام مع ذلك بصبر وحكمة حرصا على الوحدة الوطنية، إلا أنه وصلت الجرأة بالبعض أن يقوم بإنشاء منشور كاذب تم نسبه لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”.

وأضافت: “وحيث بلغ السيل الزبى فإن مديرية الأمن العام تحذر وبشدة أنها ومن خلال وحدة الجرائم الإلكترونية ستقوم بمتابعة كل ما يتم نشره وتداوله من مثل تلك الاخبار والمنشورات والبيانات ومقاطع الفيديو التي من شأنها زعزعة نسيج المجتمع الأردني وسيتم القاء القبض دون هوادة على أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال وتحويله للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حيث أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.