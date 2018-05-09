" خسئت " .. هكذا رد خامنئي اليوم على ترامب بعدما اعلن امس انسحاب امريكا من الاتفاق النووي مع ايران
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جرينتش+2 07:58
انتصار حزب الله في المعركة الانتخابية اللبنانية يشكل هزيمة منكرة للمشروع السعودي – الاسرائيلي

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