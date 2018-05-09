المراقبون يتوقعون ان تواجه إسرائيل بالقوة المفرطة مسيرة العودة في ذكرى النكبة

رجح محللون سياسيون فلسطينيون، مواصلة الجيش الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة تجاه عشرات آلاف المتظاهرين السلميين المتوقع خروجهم نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأجمع المحللون في تصريحات منفصلة لوكالة الأناضول، على أن إسرائيل ستبدأ اتخاذ إجراءات وقائية في منطقة الحدود كـ “تعزيز البنى التحتية للسياج الفاصل وتقويته ورفعه، ووضع أكوام من التراب، ونشر قوات أكبر لحصر أي عملية اختراق جماعي مرجحة”.

ودعت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار”، الاثنين الماضي، سكان القطاع إلى الخروج في تظاهرات، الاثنين المقبل الموافق 14 أيار الجاري، رفضا لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والثلاثاء الموافق 15 أيار إحياء لذكرى “النكبة” الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يحدث اختراق جماعي للسياج الأمني في ذروة فعاليات المسيرة، والمزمع تنظيمها لمدة يومين (14 ـ 15) أيار المقبل، بحسب المراقبين.

ومنذ اليوم الأول للمسيرة، واجه الجيش الإسرائيلي المتظاهرين بالقوة المفرطة، ما أدى إلى ارتقاء 49 شهيدا وإصابة الآلاف.

وانطلقت فعاليات المسيرة منذ 30 آذار الماضي، حيث يتجمهر المتظاهرون في مسافة تبعد عن السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل بحوالي 650 مترا.

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، مسيرة العودة جزءا من “حالة حرب ولا ينطبق عليها قانون حقوق الإنسان”.

وتلقى الجيش الإسرائيلي تعليمات صريحة بإطلاق النار على أي فلسطيني يحاول اختراق السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب صحيفة “هآرتس” العبرية.

وفي تصريحات سابقة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الفلسطينيين في قطاع غزة بأن اقترابهم من الحدود مع إسرائيل “سيعرض حياتهم للخطر”.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، قال ليبرمان: “جميع من يقتربون من السياج (الحدودي) يعرضون حياتهم للخطر”، محذرا فلسطينيي القطاع من استمرار ما سماه “الاستفزازات”.

ذروة الفعاليات

وفي حديث للأناضول، أوضح داود شهاب أحد منسقي الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، (قيادي في حركة الجهاد الإسلامي) أن الهدف من هذه المسيرة “هو العودة واقتلاع الحدود والأسلاك الشائكة التي وضعها الاحتلال ليفصل بين غزة والأرض المحتلة عام 1948”.

وقال إن “الشعب الفلسطيني متسلح بالقوانين والتشريعات الدولية التي تعطيه الحق في العودة لأرضه ووطنه”.

وبين أن ذروة فعاليات مسيرة العودة ستكون يومي (14 ـ 15) أيار المقبل، لكنها لن تكون نهاية المسيرة إنما انطلاقة لمحطة جديدة.

وأكد شهاب أن المسيرة لن تتخلى عن طابعها السلمي والشعبي، لافتا إلى أنها “تستند لكل التشريعات والقوانين الدولية الداعمة للحق الفلسطيني”.

وحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة جراء تعرضه للمتظاهرين السلميين.

إجراءات وقائية

بدوره، توقع وديع أبو نصار مدير المركز الدولي للاستشارات بمدينة الناصرة شمالي إسرائيل، أن تلجأ إسرائيل إلى عدة إجراءات وقائية، لردع مسيرة العودة في ذروة فعالياتها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وقد تبدأ تلك الإجراءات بتوجيه تهديدات إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة إما بقصف أهداف في قطاع غزة، أو تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة فلسطينيين، أو إطلاق نيران بشكل مباشر تجاه المتظاهرين، وفق أبو نصار.

ومن المرجح أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل ضمن تلك الإجراءات الوقائية.

وأضاف أبو نصار: “قد يستعمل الجيش عدة وسائل رادعة للمتظاهرين، مثل إطلاق النيران، واستخدام وسائل مختلفة لتفريقهم”.

وأشار إلى أنه يمكن “توقّع استخدام الجيش لكافة الوسائل، خاصة أن المستوى السياسي الإسرائيلي يغطي على أي عمل تقوم به أجهزته الأمنية، بمعنى أنه يعطي ضوءا أخضر لأي عملية قمع”.

مفاوضات مع إسرائيل

وفي الوقت الذي تتناقل في مواقع إعلامية وجود مفاوضات عبر وسطاء إقليميين بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس، لوقف المسيرات مقابل بعض التخفيفات عن قطاع غزة، استبعد المراقبون التوصل إلى أي حل وفق تلك المفاوضات.

وقالوا: “قد تطرح قضية ضغوط أخرى من أطراف عربية (مصر)، وهذا تم الحديث عنه مؤخرا عبر مواقع إعلامية، لكنه قوبل برفض فلسطيني”.

تنفيذ التهديدات

بدوره، اعتبر أنطوان شلحت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التهديدات الإسرائيلية باغتيال قيادات من حركة “حماس”، في حال تصاعد الأوضاع على حدود غزة، تأتي من أجل شحن ما يسمى “بطارية الردع”.

وفي حال عدم تحقق الغاية من تلك التهديدات ـ الردع ـ، هناك احتمال كبير أن تتوجه إسرائيل لتنفيذها، بحسب شلحت.

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قد قال في تغريدة عبر “تويتر”: “لن نسمح أن يواصل قادة حماس الاختباء في غزة فيما يتم إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي”.

وأضاف أدرعي “إذا لزم الأمر سنرد في الجدار، وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه التظاهرات العنيفة ـ الجناح العسكري لحماس”.

ورأى شلحت أن قطاع غزة يعيش في الوقت الحالي في خضم التصعيد العسكري الإسرائيلي، حيث تشن إسرائيل غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، بدعوى “اختراق سيادتها”.

وعن ارتكاب إسرائيل لاعتداءات واسعة حال حدوث اختراق جماعي للسياج الأمني، قال شلحت إن العوامل الداخلية والخارجية تشير إلى أن إسرائيل قد تقدم على ارتكاب مجازر جديدة، خاصة أن لها سوابق في ذلك الأمر، حتى في ظل غياب تلك العوامل الداعمة.