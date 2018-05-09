الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في الجولان المحتلة

قررت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، إعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجولان السورية المحتلة بعد رفع حالة التأهب فيها أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه: “في ختام تقدير الموقف في القيادة الشمالية العسكرية، تقرر العودة إلى الوضع الاعتيادي في البلدات في هضبة الجولان، خاصة فيما يتعلق بالدوام الدراسي وأعمال المزارعين”.

وأضاف أن “الرحلات والجولات ستسير كالمعتاد بتنسيق مع الجيش”، لكنه أفاد بأنه سيتم إغلاق عدة مواقع سياحية بشكل محدد.

فيما شدد الجيش على ضرورة “مواصلة الانقياد إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”.

ومساء أمس الثلاثاء، نشر الجيش منظومة القبة الحديدية بالجولان المحتلة، ودعا الإسرائيليين فيها إلى إعادة فتح الملاجئ.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه استدعى “بشكل محدود” عددا من جنود الاحتياط.

ولم يشمل تصريح الجيش الإسرائيلي اليوم أي إشارة إلى تغيير في إعلانه الأمس، استكمال نشر المنظومات الدفاعية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال قيام إيران بتنفيذ هجوم على إسرائيل من الأراضي السورية، ردا على قصف تل أبيب قاعدة “تيفور” الجوية السورية في نيسان الماضي، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الإيرانيين.