الجامعة العربية تطالب قطر بوقف احتكارها لبث مباريات كأس العالم 2018

أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التابع لجامعة الدول العربية، خلال دورته الـ49، باعتماد مشروع قرار يؤكد ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الكبرى التي تشارك فيها الفرق العربية بدون تشفير.

وأكد مشروع القرار على حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية التي تشارك فيها فرق أو منتخبات أو عناصر وطنية، عبر إشارة بث مفتوحة وغير مشفرة، أيا كان مالك هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية.

وشدد مشروع القرار على حق المؤسسات الإعلامية الوطنية في طلب البث التلفزيوني الأرضي داخل حدودها، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية إلى احترام حق الجمهور في مشاهدة هذه الأحداث دون دفع مقابل مادي.

ومن المقرر اعتماد هذا القرار بالإضافة إلى مشروعات القرارات الأخرى لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، اليوم الأربعاء.

يذكر أن قنوات beIN SPORTS القطرية، هي الناقل الحصري لكأس العالم 2018 وجميع البطولات القارية الأفريقية والآسيوية، في منطقتي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.