" خسئت " .. هكذا رد خامنئي اليوم على ترامب بعدما اعلن امس انسحاب امريكا من الاتفاق النووي مع ايران
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جرينتش+2 07:57
الجامعة العربية تطالب قطر بوقف احتكارها لبث مباريات كأس العالم 2018

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