وسائل الاعلام تقاطع مؤتمرا صحفيا عقدته اليوم اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة

اصدر ائتلاف الأحزاب والقوى والفعاليات النقابية والشعبية القومية واليسارية اليوم تصريحا صحفيا حول مسيرة العودة ،إحياءً للذكرى السبعين للنكبة جاء فيه ما يلي ..

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة إحياءً للذكرى السبعين للنكبة والمنبثقة عن ائتلاف الأحزاب والقوى والفعاليات القومية واليسارية وجهت اللجنة دعوة لكل وسائل الإعلام للحضور وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً اليوم الساعة الواحدة ظهرا في قاعة الزهراء/ مجمع النقابات المهنية وفوجئت اللجنة بعدم حضور أي وسيلة اعلامية، واستهجنت اللجنة هذا الغياب غير المبرر لوسائل الإعلام في الوقت الذي تقوم به الإدارة الأمريكية بالتحضير لنقل سفارتها الى القدس المحتلة وتمرير مشروع صفقة القرن، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمس الأمن الوطني الأردني.

ويستغرب الائتلاف هذا الموقف السلبي من إدارات وسائل الإعلام ويطالب نقابة الصحفيين اتخاذ موقف من هذه المقاطعة التي تحرم وسائل الاعلام من الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها والقيام باطلاع الجمهور عليها.

وفي الوقت الذي يتم التحضير لمسيرات العودة داخل فلسطين وعدد من الدول العربية بادر الائتلاف بالدعوة لمسيرة العودة بالتزامن مع الحراك الشعبي في فلسطين ومسيرة العودة التي انطلقت في غزة منذ حوالي شهر والتي ستنطلق ايضا بكل انحاء فلسطين المحتلة في هذه الذكرى الأليمة.

وقد تم توجيه الدعوة لجماهير شعبنا الأردني للمشاركة في مسيرة العودة دفاعا عن الأردن وعروبته وللتأكيد على التمسك بحق العودة وعروبة فلسطين ورفضا لكل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ويدعو الائتلاف جماهير شعبنا الى الانطلاق من كافة المحافظات باتجاه منطقة الاغوار والتجمع الساعة 12:00 ظهرا يوم الجمعة المقبل أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة / الأغوار

وقد تم اختيار صرح شهداء معركة الكرامة مكانا للتجمع يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا لما له من معان خالدة تعكس صور التلاحم بين جنود الجيش العربي الأردني ورجال المقاومة الفلسطينية في معركة الكرامة الخالدة يوم 21/3/1968، وهو المكان الذي يرقد فيه رفات جنود وضباط الجيش العربي الأردني الذين استشهدوا دفاعا عن أرض الأردن وعروبته ودفاعا عن الحق العربي فلسطين.

احتراما وتقديرا لارواحهم الطاهرة تقام فعاليات مسيرة العودة أمام صرح شهداء معركة الكرامة في الذكرى السبعين للنكبة.

وينظم ائتلاف الأحزاب والقوى القومية واليسارية اعتصاما جماهيرا يوم الاثنين المقبل الساعة 4 عصرا أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان بالتزامن مع افتتاح سفارتهم في مدينة القدس المحتلة رفضا لهذا القرار وتأكيدا على عروبة القدس عاصمة دولة فلسطين.