ترامب يعلن رسميا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واعادة فرض اشد العقوبات الاقتصادية عليها
أهم العناوين
جرينتش+2 10:28
وداعا لـ “الصاغ الأحمر” رفيق جمال عبد الناصر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني