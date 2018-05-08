نصر الله يزف للشعب العربي انتصار تيار المقاومة في الانتخابات النيابية اللبنانية .. ولا عزاء للصهاينة والخلايجة والامريكان

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الحضور الكبير والوازن والحقيقي يشكل حماية قوية لمعادلة “جيش شعب مقاومة” القادرة على حماية البلد.

وخلال كلمة متلفزة له للحديث حول التطورات الاخيرة والانتخابات امس اعتبر السيد نصر الله انه بناء على النتائج الأولية فإن ما كنا نتطلع إليه منذ بداية الحملات الانتخابية قد تحقق مؤكدا ان تركيبة المجلس السياسي الجديد تشكل انتصارا كبيرا للمقاومة ولبيئة المقاومة التي تحمي سيادة البلد وحمايته.

وفي سياق الحملات والمؤامرات على المقاومة اشار الى انه عقدت المؤتمرات والتي كان آخرها “فك شيفرة حزب الله” من أجل الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة موضحا ان كثيرين كانوا يحضّرون لإيصال ولو مقعد شيعي واحد إلى البيئة الحاضنة للمقاومة في بعلبك الهرمل وفي الجنوب لتوظيف الموضوع، واشار الى انهم كانوا يمهّدون من خلال الخرق للقول إنه بداية تأثير للسياسات والبرامج التي استهدفت البيئة السياسية الحاضنة للمقاومة، لكن هذا الأمر أسقط. واردف السيد نصرالله قائلا : ان الهجمة على المقاومة أعطت نتائج عكسية عبرت عنها نسب الاقتراع في بعلبك الهرمل التي بلغت أمس 63 % وكذلك في بقية الدوائر.

ورأى ان جمهور المقاومة تصرف بمسؤولية وطنية وجهادية كبيرة من أجل المشروع الوطني ككل مشيرا الى ان نسب التصويت المرتفعة كانت بمثابة الرد المباشر على من كان يقول إن جمهور المقاومة ملّ وتعب، داعيا الى التعاطي مع نتائج الانتخابات بواقعية واستخلاص العبر والانصراف نحو المزيد من العمل.

وفي رده على التصريحات المناوئة للمقاومة اشار نصرالله الى ان هوية بيروت العربية ستتأكد في ضوء نتائج الانتخابات وهي كانت وستبقى الحضن الأساسي للمقاومة.

كما قال نصرالله : اننا مصرون على العيش المشترك وتحالفاتنا بمعزل عن خسارة مرشح حزب الله في دائرة جبيل الشيخ حسين زعيتر، كما نوه بالحضور الشعبي الكبير للرجال والنساء في كل المناطق.

وشدد السيد نصر الله على اننا أمام مرحلة جديدة بالكامل والناس فعلوا ما بإمكانهم أن يقوموا به والمسؤولية اليوم باتت على عاتق النواب الذين على عاتقهم الوفاء بوعودهم مشيرا الى اننا بتنا في مرحلة أداء المسؤولية وتحمّل الأمانة وأي نائب يتخلى عن ذلك هو خائن للأمانة، واكد ان حزب الله سيعمل في الليل والنهار للوفاء بالوعود التي قطعناها في البرامج الانتخابية

وعبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن الشكر والامتنان لكل الذين كانوا من أهل الوفاء في العملية الانتخابية مشيرا الى ان نفس إجراء الانتخابات هو إنجاز وطني يسجل للبنان وللعهد وللحكومة اللبنانية موضحا ان القانون النسبي أصح وأفضل ولا يجوز أن يكون هناك عودة إلى القانون الأكثري.

واكد السيد نصر الله انه لا أحد بإمكانه القول إن الهدف من وراء القانون الانتخابي كان إقصاءه مشيرا الى ان الوضع الأمني كان ممتازاً في البلد إذا أخذنا بعين الاعتبار التوترات الموجودة في المنطقة.

وتابع ان هناك شخصيات في البلد كانت تفترض أنها مستهدفة وتبيّن عملياً أن بإمكانها أن تتجول في البلد كلّه وفي جميع الأحياء.

ووجه الامين العام الشكر للناس على حضورهم القوي وإلى جهادهم ووفائهم، موضحا اننا الآن أمام مرحلة جديدة بالكامل والناس فعلوا ما بإمكانهم أن يقوموا به والمسؤولية اليوم باتت على عاتق النواب الذين على عاتقهم الوفاء بوعودهم.

وفي ما يلي، خريطة توزع النواب في المجلس الجديد:

تكتل لبنان القوي: 29 نائباً

يضم النواب العونيين (20 نائباً) وحلفاءهم الانتخابيين وحزب الطاشناق:

مصطفى علي الحسين، أسعد درغام، ميشال معوض، جورج عطاالله، جبران باسيل، سليم عون، ميشال ضاهر، إيلي الفرزلي، نقولا الصحناوي، أنطوان بانو، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ماريو عون، ألان عون، حكمت ديب، إدكار معلوف، الياس بو صعب، إبراهيم كنعان، روجيه عازار، نعمة افرام، شامل روكز، سيمون أبي رميا، إدغار طرابلسي، زياد أسود، سليم خوري، هاغوب ترزيان، الكسي ماطوسيان، هاغوب بقرادونيان، طلال أرسلان.

المستقبل: 20 نائباً

وليد البعريني، محمد سليمان، طارق المرعبي، هادي حبيش، محمد كبارة، سمير الجسر، ديما جمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، محمد الحجار، بهية الحريري، سعد الحريري، نهاد المشنوق، تمام سلام، رلى الطبش جارودي، نزيه نجم، بكر الحجيري، محمد القرعاوي، عاصم عراجي، هنري شديد.

القوات: 14 مقعداً

وهبة قاطيشا، ستريدا جعجع، جوزيف إسحق، فادي سعد، أنيس نصار، جورج عدوان، بيار بو عاصي، إدي أبي اللمع، شوقي الدكاش، زياد حواط، عماد واكيم، أنطوان حبشي، جورج عقيص، قيصر المعلوف.

حركة أمل: 16 مقعداً

نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى، عناية عز الدين، محمد خواجة، غازي زعيتر، محمد نصرالله، علي خريس، علي بزي، أيوب حميد، ياسين جابر، هاني قبيسي، قاسم هاشم، علي حسن خليل، أنور الخليل، فادي علامة.

حزب الله: 13 نائباً

أنور جمعة، إبراهيم الموسوي، الوليد السكرية، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حمادة، أمين شري، حسين جشي، نواف الموسوي، علي عمار، علي فياض، محمد رعد، حسن فضل الله.

الحزب الاشتراكي: 9 نواب

بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، مروان حمادة، تيمور جنبلاط، نعمة طعمة، أكرم شهيب، هنري حلو.

ميقاتي وحلفاؤه: 4 نواب نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

الحزب القومي: 3 نواب سليم سعادة، ألبير منصور، أسعد حردان.

المردة: 3 نواب طوني فرنجية، أسطفان الدويهي، فايز غصن.

الكتائب: 3 نواب سامي الجميّل، الياس حنكش، نديم الجميّل.

مستقلو 8 آذار: 8 نواب فيصل كرامي، جهاد الصمد، عبد الرحيم مراد، جميل السيد، إدي دمرجيان، أسامة سعد، إبراهيم عازار، فريد هيكل الخازن.

الأحباش:عدنان طرابلسي.

مستقلون: 4 نواب جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، مصطفى الحسيني، ميشال المر.

كلنا وطني: بولا يعقوبيان.