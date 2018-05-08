ترامب يعلن رسميا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واعادة فرض اشد العقوبات الاقتصادية عليها
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جرينتش+2 10:27
نصر الله يزف للشعب العربي انتصار تيار المقاومة في الانتخابات النيابية اللبنانية .. ولا عزاء للصهاينة والخلايجة والامريكان

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