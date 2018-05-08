منتهى قلة الذوق ..نتنياهو يقدم الطعام لرئيس وزراء اليابان في حذاء

أثار العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، زوبعة دبلوماسية وجدلا كبيرا.

وتعلق الجدل بوجبة العشاء التي تضمنت وضع الحلويات في مجسم حذاء.

وفوجيء الضيف الياباني وزوجته ومرافقيهما من الدبلوماسيين بدخول الطاهي “الشيف” العامل في منزل نتنياهو وهو يقدم الحلوى في حذائين، الأمر الذي للوهلة الأولى أثار انتباه آبي وزوجته وصفقا “للشيف”، لاعتقادهما أن هذا الأمر موجود في الثقافة الإسرائيلية أو اليهودية وأخذا الأمر بروح الدعابة، حسب ما قال البروفيسور بن عامي شيلوني الخبير في الثقافة اليابانية.