فرخ البط عوام ..ابنة عاصي الحلاني تستعد لتسجيل أغنية باللهجة المصرية

وصلت النجمة اللبنانية ماريتا الحلانى ابنة الفنان عاصى الحلانى إلى مصر منذ أيام قليلة، وذلك لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألحان مصطفى جاد، وهذه ستكون المرة الأولى التى تغنى فيها ماريتا باللهجة المصرية.

ومن ناحية أخرى تستعد ماريتا الحلانى اليوم لتكريمها من قبل الميما عن جائزة أفضل مطربة، كما تقوم ماريتا الحلانى هذه الفترة بالتحضيرات الأخيرة لألبومها الغنائى الأول، والذى من المفترض أن يتم طرحه خلال الموسم الصيفى.

وكانت المطربة ماريتا الحلانى قد واصلت تحضيرات ألبومها الغنائى الأول، بعد طرحها للعديد من الأغنيات السينجل، إذ تترد هذه الفترة على استديوهات الصوت من أجل تسجيل أغانى الألبوم.

وتتعاون ماريتا الحلانى من خلال الألبوم مع والدها عاصى الحلانى من خلال أغنية “تلاقينا” التى قررت ضمها للألبوم بعد طرحها مؤخرا، وهى من ألحان الحلانى فى إطار دعمه لابنته بعدما اختارت السير على خطاه واحتراف الغناء.

و تتعاون ماريتا الحلانى مع عدد من الملحنين والشعراء المتميزين من خلال الألبوم الذى سيجمع بين اللهجة اللبنانية والمصرية منهم الملحن مصطفى جاد، والملحن فضل سليمان، والملحن أحمد العقاد، والشاعر المصرى بهاء الدين محمد.