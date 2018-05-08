تطويق حادثة الاعتداء امام مجمع جبر وتسليم جميع المطلوبين للامن العام

اعلنت مديرية الامن العام، مساء امس، تسلمها المطلوبين الثلاثة المتبقين على خلفية الاعتداء الذي وقع على احد المواطنين بالقرب من مجمع جبر في الخامس من الشهر الحالي.

وقال الناطق باسم المديرية ان تسلم المطلوبين من وجهاء عشيرتهم تم داخل محافظة مادبا وبحضور محافظها ومساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب وقائد امن اقليم الوسط.

وأضاف انه بذلك يكون كافة المطلوبين في القضية لدى الجهات التحقيقية في مديرية الامن العام لمتابعة التحقيق بالحادثة واحالتها للقضاء.

وكان مصدر أمني من قوات الدرك قد صرح امس: أنه وعلى إثر قيام عدد من المواطنين من أبناء احد العشائر بالتوجه إلى محافظة مادبا، منطقة الجرينا، وقيامهم بإطلاق العيارات النارية في الهواء، وإغلاق الطريق، على خلفية الاعتداء على أحد أبنائهم، قامت قوة من الدرك في الموقع باستخدام القوة المناسبة، وتم فتح الطريق ومنع أي اعتداء لاحق على الممتلكات أو على الطريق العام.

وأضاف المصدر في بيان مساء امس الاثنين، أن قوات الدرك أعادت الأمور إلى نصابها في فترة زمنية قصيرة وبما يتطلبه الواجب المسند إليها من حكمة وضبط للنفس، في سبيل الحفاظ على امن وسلامة جميع المواطنين والسكان المجاورين.

وأكد أن قوات الدرك معنية بإنفاذ القانون وضمان سيادته وهو أمر لا مساومة فيه، وأنها ستقوم بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وأمنية صارمة لردع أي تجاوز على القانون وتحت كل الظروف، ومن أي جهة كانت.

وأوضح أن قوة أمنية مناسبة تتواجد الآن في محافظة مادبا تحت إمرة المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، وأن هذه القوة ستتعامل بحزم مع أي محاولة للاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

وبين أن الأجهزة الامنية قامت في وقت سابق، وعلى خلفية حادثة الاعتداء على أحد المواطنين، والتي تسببت بحالة من الاحتقان العشائري، بتحديد هوية ثمانية من المشاركين بالاعتداء، وجرى إلقاء القبض على خمسة منهم تم تسليمهم للجهات القانونية المختصة، بينما لا يزال البحث جار عن الأشخاص الباقين.