السعودية تتمسك بمحاكمة مواطن قطري اعتقلته باليمن باعتباره ضابط مخابرات

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن “ضابط المخابرات القطري”، الذي ضبط أثناء محاولته الخروج من اليمن، هو شخص يمني.

وأضاف المالكي، أمس الاثنين، إنه بغض النظر عن جنسيته (القطرية) التي يحملها، هو شخص يمني، تم إيقافه على التراب اليمني، لذلك ستجري معاملته من الحكومة اليمنية بحسب قانون البلاد.

وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام السلطات السعودية باعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، في وقت سابق، إنه تم “القبض واحتجاز المواطن القطري السيد الكربي من قبل السلطات السعودية، أثناء عودته من اليمن، بتاريخ 21 أبريل الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له، وهذا يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.