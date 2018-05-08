اتحاد الكتاب العرب ينعي الروائي جمال ناجي

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الروائي جمال ناجي، رئيس تحرير مجلة “أفكار” التي تصدر عن وزارة الثقافة، الذي وافته المنية في عمَّان أمس الاول الأحد إثر نوبة قلبيه، عن عمر يناهز أربعة وستين عامًا.

وقال الشاعر والكاتب حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن رحيل جمال ناجي، يعد خسارة كبيرة للواقعين الثقافي والأدبي في الوطن العربي، وخسارة لذاكرة الشعب الفلسطيني كذلك، حيث شكل إبداع ناجي جزءًا أصيلاً منها، فقد ظل عبر أدبه ومواقفه الوطنية مخلصًا لقضية شعبه الفلسطيني وعدالتها، وشكل إضافة مؤثرة في الواقع الأدبي الفلسطيني وفرسانه الكبار الذين حافظوا على حيوية قضيتهم.