لثمار الجوز فوائد عدة اهمها انها تحمي من السرطان وامراض والقلب

فائدة جديدة قد تدفعك إلى تناول الجوز توصلت إليها دراسة أمريكية جديدة، حيث أشارت إلى أن تناول ثلث كوب من الجوز لمدة 6 أسابيع يقلل بشكل كبير من إنتاج الأحماض الصفراوية الزائدة، إضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول السيئة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه النتيجة بعد تحليل مستويات الكوليسترول السيء لـ 48 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاماً على مدى ستة أسابيع.

وكان لدى المشاركين في الدراسة أنظمة غذائية متشابهة طوال مدة التجربة، حيث أعطي للمشاركين 43 غراماً من اللوز غير المملح بالإضافة إلى اللحوم الكاملة مع الجلد وغيرها من الوجبات الخفيفة وكعك الموز مع الزبدة كل يوم.

ووجد الباحثون من جامعة إلينوي الأمريكية أنه على الرغم من أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، غير أنها مفيدة جداً للأمعاء وتحسن مستويات الكوليسترول الجيدة في الجسم.

وأكد العلماء أن ثما الجوز ليست علاجاً شافياً، ولكنها تشكل خياراً مثالياً لوجبة سناك صحية عندما يؤكل باعتدال بدلاً من اللجوء للأطعمة غير الصحية مثل الحلويات والمثلجات الغنية بالسعرات الحرارية والفقيرة بالقيمة الغذائية.