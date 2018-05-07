قطر تعتزم نقل قطيع الابل التي تملكه من السعودية إلى إيران

كشفت صحيفة “المناطق” السعودية، عن قرار تدرسه العائلة الحاكمة في قطر، ضد المملكة العربية السعودية، بشأن الأزمة الخليجية التي تدخل عامها الأول الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر محلية لم تسمها، أن “أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يدرس نقل عشرات الآلاف من الإبل من أراضي السعودية إلى إيران”.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات رئيس نادي الإبل في السعودية فهد بن حثلين حول وجود 50 ألف رأس من الإبل يملكها قطريون، من بينهم الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة آل ثاني، على أراضي المملكة ولم تتم مضايقتها.

وقالت المصادر: “النظام الحاكم في الدوحة يستعد لنقل إبل أمير البلاد ووالده من المملكة إلى إيران، حيث شكل فريقا للإشراف على العملية”.

وأضافت أن “الفريق القطري، الذي يشرف عليه مستشار تميم، حمد بن خليفة العطية، بدأ العمل، وينسق مع طهران لتخصيص أراض داخل حدود إيران لاحتضان الإبل القطرية”.