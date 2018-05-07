فلاديمير بوتين “القيصر” يباشر اليوم ولايته الرابعة في رئاسة روسيا لمدة 6 سنوات

أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية، رئيسا لروسيا، لفترة رابعة مدتها 6 سنوات، خلال مراسم تنصيبه في الكرملين، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مراسم تنصيبه لولاية رابعة، إنه يدرك المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب وروسيا، مشيرا إلى أن واجبه هو القيام بكل ما يمكن لازدهار ومستقبل روسيا.

كما شكر المواطنين الروس على دعمهم الصادق الذي أظهروه له في الانتخابات الرئاسية.

وشدد على أنه يتعين على روسيا اتخاذ قرارات تاريخية ستحدد مصيرها للعقود المقبلة، مؤكدا أن المجتمع المدني الحر يجب أن يكون أساسا ثابتا لتطور روسيا.

ووصف بوتين الفترة الحالية بأنها عصر التغيير العاصف، داعيا لاستخدام كل الإمكانيات لحل القضايا الداخلية والقيام باختراق تكنولوجي ورفع مستوى الحياة في روسيا.

وأشار إلى أن تطوير التعليم والصحة وحماية الأمومة والطفولة سيكون من أهم مهام الدولة في السنوات المقبلة.

وقال بوتين إنه “سيعمل ما بوسعه لزيادة قدرة وازدهار ومجد روسيا.

وكان الكرملين قد كشف النقاب عن أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستكون أول مسؤول دولي يزور روسيا بعد قسم الرئيس بوتين اليمين الدستورية اليوم وتوليه منصب الرئاسة لولاية رابعة.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية للصحفيين، إن المستشارة الألمانية ميركل ستزور سوتشي يوم 18 ايار الجاري، وستجري محادثات مع الرئيس الروسي بوتين.

وأعلن أوشاكوف: “ميركل ستأتي إلينا”، موضحا أن زيارتها ستجرى يوم 18 الجاري.

كما كشف أوشاكوف أن برنامج لقاءات الرئيس بوتين بعد قسمه اليمين الدستورية، يتضمن زيارة للنمسا يوم 5 حزيران القادم.

وقال أوشاكوف “سنتوجه إلى النمسا في اليوم الخامس من الشهر المقبل”.