رامز جلال يعلن عن مسلسله الجديد في رمضان “رامز تحت الصفر”

طرح الممثل المصري، رامز جلال، أول إعلان رسمي لبرنامجه الجديد للمقالب “رامز تحت الصفر”، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان.

ويظهر رامز جلال في الملصق الدعائي للإعلان، الذي نشره عبر حسابه على “تويتر”، وهو ممسك بفانوس رمضان، ويقف بين نمر ودب.

وأعلنت قناة “إم بي سي مصر” منذ أيام، أنها لن تعرض الإعلان الترويجي للبرنامج (البرومو) إلا قبل حلول رمضان بيوم.

وبرر رئيس القناة، محمد عبد المتعال ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنها رغبة إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.

ومن المقرر أن يظهر رامز جلال في اول ليلة من شهر رمضان، مع الإعلامي المصري شريف عامر، من خلال برنامجه “يحدث في مصر”، للإعلان عن كافة تفاصيل ما سوف يقدمه في برنامج “رامز تحت الصفر”، وكذلك الكشف عن البرومو الخاص به، مثلما اعتاد أن يفعل في كل عام.

وذكرت تقارير إعلامية، في الفترة الماضية، أن العديد من نجوم الفن وقعوا ضحايا في برنامج “رامز تحت الصفر”، مثل شيرين عبد الوهاب، وغادة عبد الرازق، وريهام عبد الغفور.

وأوضح المتحدث باسم مجموعة قنوات “إم بي سي”، مازن حايك، أن برنامج “رامز تحت الصفر”، تم تصويره في العاصمة الروسية موسكو.

ويعتبر برنامج “رامز تحت الصفر”، هو البرنامج الثامن لرامز جلال في مجال المقالب، بعد برامج “رامز قلب الأسد”، و”رامز ثعلب الصحراء”، و”رامز عنخ آمون”، و”رامز قرش البحر”، و”رامز واكل الجو”، و”رامز بيلعب بالنار”، و”رامز تحت الأرض”.