القاضي الشرعي لجيش الإسلام يتكشف عن لص افتتح مطعماً في تركيا باموال التنظيم  

سخر رواد مواقع التوصل الاجتماعي من صورة جديدة لما يسمى القاضي الأول في “جيش الإسلام” زين الدين عابدين الذي ظهر وهو حليق الدقن مفتتحا مطعما في تركيا بعد هروبه من شمال سوريا.

وأشار الناشطون السوري على موقع الفيسبوك، الى ان عابدين سارع الى تغيير شكله بعد عقب خروجه من مدينة دوما بالغوطة الشرقية ووصوله الى تركيا هربا من مدينة جرابلس السورية التي رحل اليها، مؤكدين أن عابدين نهب أموال السوريين وافتتح مطعمه الخاص من جيوب السوريين وبيعه لدماء أهالي الغوطة واختياره تركيا مكانا لاقامته يؤكد تورط أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية في سوريا.

وأكد نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي أن ما يسمى (جيش الاسلام) وهو في الحقيقة عبارة عن جيش مدعوم من النظام التركي والسعودي تمويلا وفعلا واهدافا، وقادة هذا التنظيم الإرهابي ما هم الا بيادق بيد مموليهم، وهاجم عدد من السوريين عابدين قائلين: “إن هذا الرجل من الذين أصدروا الأوامر الشرعية، ولاحقوا الناس بالغوطة بخصوص الدخان وحلاقة الذقن ودباديب عيد الحب والحجاب والاختلاط.. والآن ببساطة يحلق دقنه ومستعد أن يبيع شريعته. ولا تستغربوا لو فتح غدا منظمة تدافع عن حقوق المرأة ويطلب الدعم من الأوروبيين”.