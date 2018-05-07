الاحزاب القومية واليسارية تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لاعلان ترتيبات مسيرة العودة

تعقد الأحزاب والقوى والفعاليات القومية واليسارية ونقابة المحامين مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في قاعة الزهراء/مجمع النقابات المهنية.

هذا المؤتمر يستهدف اطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على ترتيبات مسيرة العودة التي تنوي القوى القومية واليسارية ونقابة المحامين تنظيمها تحت شعار “دعماً لنضال الشعب الفلسطيني والتمسك بحق العودة وعروبة فلسطين ورفضا لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية” وذلك بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة، ودعماً لمسيرات العودة التي يقوم بها شعبنا العربي في فلسطين، وذلك يوم الجمعة المقبل بالانطلاق من كافة المحافظات والتجمع الساعة 12 ظهرا أمام صرح شهداء معركة الكرامة / منطقة الكرامة _ الأغوار.