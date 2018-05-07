اسرائيل تزرع الالغام وتجند النحل والافاعي والكلاب لوقف مسيرات العودة

ذكر موقع ” نيوز ون” الإسرائيلي في مقال للكاتب “” أن “إسرائيل ستضطر لاستخدام وسائل جديدة لمنع اقتحام الفلسطينيين للسور مع إسرائيل، لاسيما ان يوم الرابع عشر من أيار الجاري ا سيشكل مظاهرات ستكون الأكبر لمسيرات العودة الفلسطينية.

ويقول الكاتب إن “سيناريو اقتحام المتظاهرين لخط الهدنة بات يشكل مصدر قلق جدي للمنظومة السياسية والأمنية في إسرائيل، ويبدو أن الحلول المتمثلة بإطلاق النار الحية على المتظاهرين لم تعد تشكل حلا واقعيا، في ظل الشكاوى المقدمة للمحكمة العليا من منظمات حقوق الإنسان”.

وبحسب الكاتب فإن الوسائل تتمثل بزراعة حقول ألغام على طول الحدود كي تنفجر في وجه كل من يحاول اختراق الحدود مع غزة، على أن تتم زراعتها في جنح الظلام كي لا يتم اتهام إسرائيل مباشرة بالتسبب بمقتل هؤلاء المتظاهرين”.

كما يشير الكاتب , إلى ان “هذه المسيرات فرضت على إسرائيل شكلا جديدا من الحروب ليس لها حل، لكن العقل اليهودي قادر على ابتكار بدائل وخيارات لمواجهتها، ومنها إطلاق خلايا النحل باتجاه المتظاهرين، وإطلاق أسراب الأفاعي باتجاههم، أو إلقاء العشرات من الكلاب الضالة بينهم لمنعهم من الاقتراب من الجدار الحدودي، واقتحامه”.

ويرى خبراء عسكريون ان “اقتحام المتظاهرين الفلسطينيين لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة أول أمس الجمعة شكل “بروفة” مصغرة لما يحضر له الفلسطينيون يوم مظاهرات الذروة بذكرى النكبة يوم 14 ايار الجاري، مؤكدين أن “الفلسطينيين ينوون فعليا تصعيد الأوضاع الميدانية أمام الرأي العام العالمي، وتعميق الأزمة في غزة، الامر الذي سيدفع الجيش الإسرائيلي للطلب من قيادته السياسية وضع قواعد جديدة لمنع المزيد من التدهور في الأيام المقبلة ، حتى لا تصل الامور الى خيار الحرب الشاملة”.