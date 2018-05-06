نكسة كبيرة لنهج ابن سلمان .. تراجع سريع عن مبادرة الفصل بين الجنسين

تراجعت هيئة سعودية عن مبادرتها الجديدة التي تدعو إلى إنهاء إغلاق المتاجر وقت الصلاة والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وهي إصلاحات يُحتمل أن تؤدي إلى انقسام في المملكة المحافظة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” في مقال أن هيئة “برنامج جودة الحياة 2020” لتحسين الحياة في السعودية، ذكرت أن هاتين العادتين (إغلاق المتاجر والفصل بين الجنسين) تتطلبان “تغييرا فوريا”، من أجل زيادة مشاركة الناس في أنشطتها وتعزيز ثقة المستثمرين.

ونُشر هذا المقال يوم امس الاول الجمعة ولكنه رُفع فيما بعد. واطلعت “رويترز” على نسخة من هذه الوثيقة التي أشارت إليها، ولكن نسخة مختلفة نُشرت على موقع رسمي، لم تشر إلى الفصل بين الجنسين، أو إغلاق المتاجر، من بين الإصلاحات المطلوبة. ولم يتم تحديد إطار زمني.

وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج، لؤي بافقيه، أمس السبت: “ننظر في جميع الأشياء التي تخص المواطن والمقيم، بما فيها الأشياء التي تخص جانب تحسين نمط الحياة، مثلا زي دخول العوائل إلى الملاعب الرياضية وقيادة المرأة” للسيارة.

وتفرض السعودية منذ عشرات السنين قواعد اجتماعية صارمة، من بينها حظر الخمور والموسيقى والاختلاط بين الجنسين.