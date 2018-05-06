لاسباب لم يكشفها بعد ..استقالة ناصر القدوة من اللجنة المركزية لـ”فتح”

ذكرت مصادر فتحاوية، أن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ناصر القدوة قدم امس السبت، استقالة خطية من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد أعضاء من مركزية فتح، صحة تقديمه الإستقالة وسيصدر بيان في وقت لاحق لتوضيح أسباب تلك الإستقالة.

وكان موقع “العربي الجديد” بأن خطوة القدوة تأتي على خلفية خلافات حادة حدثت خلال انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب المصادر، فقد سلم القدوة الاستقالة إلى نائب حركة “فتح” محمود العالول، بسبب سفر الرئيس محمود عباس، منذ صباح أمس الجمعة، في جولة إلى عدة دول في أميركا اللاتينية.