شرطة ماليزيا تعتقل صاحب السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال البطش

كشفت الشرطة الماليزية، امس السبت، عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال الشهيد العالم الفلسطيني فادي البطش قبل أسابيع في العاصمة كوالالمبور.

وأعلن تان سري محمد فوزي هارون المفتش العام للشرطة، أن التحقيقات توصلت الى أن المشتبه بهما في قتل البطش استخدما جوازات سفر مزيفة من صربيا والجبل الأسود لدخول ماليزيا ويُعتقد أن لديهم جوازات سفر من دول أخرى.

وقال إن الشرطة الماليزية عثرت على الأسلحة المستخدمة في قتل البطش وأُرسلت الى مختبر الشرطة “وحدة التحقيق في الأسلحة”، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول نوع السلاح المستخدم.

وأشار المفتش هارون إلى أن الشرطة عثرت أيضا على سيارة استخدمها قتلة فادي البطش بعد إطلاق النار عليه، موضحةً أن القتلة نزلوا من الدراجة النارية واستقلوا السيارة وهربوا بها، مؤكداً على أنه تم التعرف على مالك السيارة.

واغتيل البطش، الباحث في علوم الطاقة، بماليزيا في 21 ابريل الماضي، إثر تعرضه لـ 10 رصاصات، أثناء مغادرته منزله متوجهًا لأداء صلاة الفجر، بأحد ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور، وحمّلت عائلة البطش الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتيال ابنها.