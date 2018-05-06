رغم غياب الشيوعية ..اقامة تمثال ضخم لـ«ماركس» بمدينة المانية

أزيح الستار، امس السبت، عن تمثال ضخم للفيلسوف والمفكر الألماني الشهير «كارل ماركس»، في مسقط رأسه في مدينة ترير جنوب غرب ألمانيا وذلك بمناسبة مرور 200 عام على مولده.

ويظهر التمثال المصنوع من البرونز والمهدى من الصين، «ماركس» بلحيته الكثة مرتديا معطفا ومقدما إحدى قدميه للأمام، ويبلغ ارتفاع التمثال 5.5 متر بما في ذلك القاعدة الموضوع عليها.

وحضر نحو 200 من ضيوف الشرف مراسم إزاحة الستار عن التمثال، ومن بين الحاضرين ، رئيسة حكومة ولاية «راينلاند بفالتس» التي تقع بها مدينة ترير «مالو دراير»، وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي «أندريا ناليس»، ونائب وزير المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني «جو وايمين».

في الوقت نفسه، نظم معارضو «ماركس»، احتجاجات ومظاهرات، حيث تجمع عدة مئات منهم في ميدان قريب من مكان التمثال. وكانت هناك انتقادات حادة لإقامة تمثال لـ«ماركس»، قدم كهدية من الصين، بمثل هذا الحجم وفي هذا الميدان في ترير.

كان «ماركس»، الأب الروحي للشيوعية، قد وُلِدَ في 5 أيار 1818 في «ترير» وأمضى بها أعوامه الـ 17 الأولى.

من جانبها، قالت «دراير» إنها تشعر أن الهدية من الصين «كركيزة وجسر للشراكة»، ورأت أن الاحتفالية تمثل فرصة لتجديد النظر إلى ماركس وبحث أفكاره.

وشهدت مدينة ترير صباح امس حفلة بمناسبة يوم ميلاد المفكر الشهير، كما سيقام حفل كبير بعنوان «ميجا ماركس»، ومنذ صباح اليوم، تم افتتاح ثلاثة معارض كبيرة في «ترير» حتى الآن بمناسبة يوبيل «ماركس».