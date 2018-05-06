بينهم جنديان قُتلا امس .. طاحونة الموت تواصل طحن عسكر السعودية في الحرب اليمنية

أعلنت السعودية، امس السبت، مقتل اثنين من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

جاء هذا حسب خبرين نشرتهما وكالة الأنباء الرسمية «واس» عن تشييع جنازة أحد الجنديين وتقديم التعازي في الجندي الآخر.

وبينما أشارت الوكالة إلى أن أحد الجنديين قتل في المنطقة الحدودية الجنوبية بمحافظة الطوال بمنطقة جازان، لم تذكر منطقة محددة لمقتل الجندي الثاني، واكتفت بتوضيح أنه كان يؤدي عمله في الحد الجنوبي.

ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهما.

يأتي هذا بعد يوم من تشييع عسكريين اثنين أحدهما ملازم أول، الجمعة، قتلا على الحدود مع اليمن.

ومنذ 26 آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة «الحوثي» الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول 2014.