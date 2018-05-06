المغرب استعدت مسبقاً لاحتواء مخاطر عودة مواطنيها الدواعش

حذر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، من عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم “داعش” إلى البلاد، مشيرا الى أنها تشكل “خطرا حقيقيا”.

وقال الخيام في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، إن السلطات وضعت خطة وأقرت قوانين وتدابير خاصة لمواجهة “هؤلاء”.

وأشار الخيام إلى أنه صدرت في المغرب خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب، وتم تشديد قوانين مكافحته.

وأقرت المملكة المغربية قانوناً لمواجهة تلك الظاهرة، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، ويتيح للشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات.

وحذر الخيام من تحول منطقة الساحل الأفريقي إلى “أرض خصبة للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم داعش، ما يشكل تهديدا وقنبلة موقوته”.