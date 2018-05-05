المخابرات الأمريكية تتجسس على 500 مليون اتصال هاتفي

قامت وكالة الأمن القومي الأمريكية بجمع بيانات عن أكثر من 500 مليون اتصال هاتفي للأمريكيين خلال العام الماضي.

وجاء في تقرير للوكالة، نشر امس الجمعة أنها جمعت في العام الماضي ما مجموعه 534 مليون اتصال هاتفي، بعد أن جمعت البيانات حول 151 مليون اتصال في العام 2016، وذلك بموجب القانون الجديد حول قواعد مراقبة الاتصالات الهاتفية، الصادر في عام 2015.

ولم يتم توضيح غرض جمع البيانات في التقرير. وحسب السلطات الأمريكية، فإن الحديث يدور عن جمع البيانات الوصفية، وليس التنصت على مضمون المكالمات.

وأكد المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تيموثي باريت، أن الحكومة لم تغير أسلوبها لاستخدام الصلاحيات فيما يخص الحصول على بيانات الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد الذي ينظم جمع البيانات عن الاتصالات الهاتفية صدر بعد أن كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية أدوارد سنودن عن برامج الوكالة لمراقبة مستخدمي الانترنت وجمع البيانات في عام 2013.