لاول مرة منذ 26 عاماً .. فوز ساحق لقائمة اليساريين والقوميين على قائمة الاسلاميين في انتخابات نقابة المهندسين الاردنيين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:07
المخابرات الأمريكية تتجسس على 500 مليون اتصال هاتفي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني