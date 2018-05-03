معبر طريبيل يسجل زيادة في اعداد المسافرين بين الاردن والعراق

أعلن العقيد صدام تركي، مدير منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار اليوم الخميس، عن تزايد الإقبال على استخدام الطريق البري الذي يربط العراق بالاردن.

وقال تركي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” العراقية، إن “الحركة أخذت تبدو بشكل واضح على المنفذ الحدودي من خلال المسافرين الوافدين أو المغادرين”، مبيناً ان “جميع المستلزمات الضرورية مستكملة في المنفذ” .

من جانبه، أوضح عامر عبد الله ، مساعد مدير دائرة الجمارك العراقية، أن “منفذ طريبيل يعد من المنافذ الحيوية لما له من اهمية كبيرة في شحن ونقل البضائع بين العراق والاردن، اذ شهد اقبالا كبيرا في حركة نقل المسافرين عبر الطريق البري، بعد ان تم تأمين جميع المناطق”.

وأضاف عبد الله، ان “هناك تنسيقا كبيرا بين ادارة المنفذ وقيادة عمليات الانبار لتأمين وصول الشاحنات الى بغداد، من خلال ارسال مفارز حماية مرافقة للبضائع المشحونة عبر طريق المرور السريع الرابط بين بغداد وعمان”.