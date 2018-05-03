قواتنا المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، اليوم الخميس، ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة 3 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري.

وأشار إلى انه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على 277 ألف حبة كبتاجون، و16 كف حشيش تم تحويلها إلى الجهات المختصة.